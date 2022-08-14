انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد الجزائر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الإسلامية، بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

تألق السعودية ضد الجزائر

وبدأ المدير الفني سعد الشهري المباراة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، خالد دغريري، محمد اليامي، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، هيثم عسيري، زياد الجهني، أحمد الغامدي ومحمد مران.

وانطلقت مباراة السعودية ضد الجزائر بشكل سريع، وسط محاولات من الأخضر لهز الشباك سريعًا، ونجح هيثم عسيري في هز الشباك عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف أحمد الغامدي الهدف الثاني عند الدقيقة 20.

واستمرت المحاولات من المنتخبين، قبل أن ينجح محاربو الصحراء في تقليص الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة 36، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الجزائر بتقدم الأخضر بنتيجة 2/1.

واستمرت المحاولات أملًا في التسجيل، ولكن دون جدوى، قبل أن يحصل محمد مران على البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد الجزائر في دورة الألعاب الإسلامية بنتيجة 2/1.

الأخضر لنصف النهائي

ونجح منتخب السعودية في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية، وينتظر الأخضر الفائز من مواجهة تركيا وأذربيجان لملاقاته في المباراة النهائية.