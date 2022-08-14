خطف الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري الأنظار خلال مشاركته الحالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

الأخضر في نهائي دورة الألعاب الإسلامية:

ولعب المنتخب السعودي ضد الجزائر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الإسلامية، وفاز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره التركي، في نهائي دورة الألعاب الإسلامية، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء.

المنتخب السعودي الأولمبي يحلم باللقب الثاني:

وأصبح الأخضر الأولمبي قريبًا للغاية من التتويج باللقب الثاني في 2022، حيث بدأ منافسات العام الجاري بشكل مميز، وتألق في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في أوزبكستان شهر يونيو الماضي.

ونجحت كتيبة سعد الشهري في الفوز على أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة النهائية، ليحصد المنتخب السعودي الأولمبي لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح سعد الشهري في تحقيق اللقب الثاني مع الأخضر الأولمبي، والتتويج بدورة الألعاب الإسلامية، خاصة أنه يملك لاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات، ويحظى المنتخب بصلابة دفاعية وقوة هجومية.