نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تحقيق الفوز على نظيره الخليج بهدف دون رد، في إطار استعداداتهما لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تشكيل الفريقين:

وبدأ مدرب الاتفاق، باتريس كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي؛ باولو فيكتور، سعيد المولد، عبدالله الخطيب، حمد السياف، عبدالرحمن العبيد، علي هزازي، إبراهيم محنشي، أمين يونس، حامد الغامدي، محمد الكويكبي وروبن كوايسون.

ودفع مدرب الخليج، بيدرو إيمانويل بالتشكيلة التالية: دوجلاس فريدريك، حسين النويقي، جمال بلعمري، عبداالله الحربي، عبدالله الشنقيطي، حازم الزهراني، لوكاس سوزا، محمد السهلي، أندريه بوكو، أيمن الحجيلي وهشام آل دبيس.

فوز الاتفاق ضد الخليج:

وانطلقت المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب صبنجة في تركيا بشكل سريع، وأضاع محمد الكويكبي فرصة التسجيل عند الدقيقة العاشرة، وحاول الفريقان هز الشباك، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، قبل أن يحصل فارس الدهناء على ركلة جزاء سددها كوايسن بنجاح في الشباك عند الدقيقة 68، لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق ضد الخليج بهدف دون رد.