أعلن نادي الاتفاق عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد نظيره الخالدية البحريني، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يختتم معسكره بمواجهة الخالدية:

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراة ودية سادسة ضد الخالدية البحريني، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب دراجا، وذلك في ختام معسكره الإعدادي المقام في تركيا.

وعلى الصعيد الميداني، أدى فارس الدهناء آخر حصصه التدريبية، اليوم الثلاثاء، على ملعب دراجا، وبدأ المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المران بمحاضرة فنية في مقر المعسكر، ثم تدريبات الإحماء.

واشتمل على تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر 3 مجموعات، ثم تركز على الجانب الفني، وطبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على منتصف الملعب، واختتم المران بتقسيمة من 4 فرق وسط تنافس كبير.

فارس الدهناء يبدأ الموسم بلقاء الطائي:

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 26 أغسطس، بمواجهة الطائي على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.