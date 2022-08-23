أشاد الإعلامي الرياضي محمد البكيري بالصفقات الأجنبية التي أبرمتها إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البكيري يشيد بتدعيمات الشباب:

وقال البكيري عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “أحد جالس يشوف التحركات التعاقدية للاعبين المحترفين في الشباب؟.. الليث الأبيض سينافس بقوة على الدوري، وأرشحه بطلًا للبطولة الآسيوية.. احفظوها”.

ونجحت إدارة البلطان في التعاقد رسميًّا مع حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، البولندي غريغورز كريشوياك والجابوني آرون سالم بوبيندزا، كما اقتربت من حسم صفقة مهاجم سيلتا فيجو، سانتي مينا.

الفريق يبدأ الموسم بمواجهة الباطن:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، ولعب عددًا من المباريات الودية، أملًا في التألق بالموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم الجمعة المقبل.