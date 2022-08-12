يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

التعاون يُلاقي الجزيرة الإماراتي

وأعلن نادي التعاون عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم لنظيره الجزيرة الإماراتي ضمن معسكره الإعدادي المقام في هولندا حاليًا، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

وأشار سكري القصيم إلى أنه لن يتم نقل المباراة الودية بناء على رغبة مدربي الفريقين، وذلك لتجهيز اللاعبين بشكل جيد وتطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكة المتوقع تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وتُعد مباراة الجزيرة هي الودية الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في معسكر هولندي، حيث خسر أمام الوصل بهدفين مقابل هدف، ثم هُزم ضد نظيره خورفكان الإماراتي بهدف دون رد.

سكري القصيم يفتتح الموسم بمواجهة الفتح

ومن المقرر أن يبدأ سكري القصيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.