يبدو أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء قد اقترب من اللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

محمود علاء يرغب في الرحيل عن الزمالك

وينتهي عقد محمود علاء صاحب الـ31 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موسم 2023/ 2024، ولكنه يرغب في الرحيل حاليًا.

ويرغب علاء في الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخوض تجربة جديدة بعد توتر علاقته مع المدير الفني البرتغالي فيريرا، وخروجه من حساباته في الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وأضاف مصدر داخل نادي الزمالك، قائلًا: “محمود علاء يتكتم على عرض قوي من أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

المشاركة كبديل

وكان علاء قد شارك في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كبديل في مباراته الأخيرة ضد مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5/0.