يُخيم الغموض على مستقبل النجم فهد المولد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد تخفيف مدة إيقافه.

تخفيض مدة إيقاف المولد

وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي خفض عقوبة فهد المولد، مع أحقية مشاركته رسميًا، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي.

وسافر المولد للخارج من أجل الاستعداد جيدًا، للمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، خاصة أنه من الركائز الأساسية مع هيرفي رينارد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فهد المولد يحسم وجهته الأسبوع المقبل

وأكد وكيل اللاعب، جراح الظفيري انتهاء عقد فهد المولد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شهر يوليو الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد، الأمر الذي أثار تساؤلات الجماهير حول وجهته الجديد بعد خفض مدة الإيقاف.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع تصريحات الظفيري بوجود عرضين من ناديين عاصميين وآخر خليجي أمام المولد، بالإضافة إلى رغبة الاتحاد في تجديد عقده لمدة موسمين، على أن يحسم مصيره الأسبوع المقبل.

وطالبت الجماهير إدارة أنمار الحائلي بضرورة تجديد عقد فهد المولد، وأكدوا أنه ابن النادي وبذل الكثير من أجله، رغم تراجع مستواه مؤخرًا، مشيدين بالدور الذي لعبه خلال تراجع نتائج الفريق، ومساهمته في بقاءه بدوري المحترفين.

وأشار البعض الآخر إلى أن المولد لديه عرضين من الشباب والنصر، وشددوا على اقترابه من تمثيل الليوث خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه سيمثل إضافة كبيرة للفريق، ويستعد بأفضل شكل للمشاركة في مونديال 2022.