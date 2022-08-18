طالبت جماهير النصر الإدارة برئاسة مسلي آل معمر بضرورة رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وليد عبدالله قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

التعاقد مع أوسبينا

وكانت إدارة النصر قد تعاقدت مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا رسميًّا، في صفقة انتقال حر، وبعقد ممتد لموسمين، ليُخيم الغموض على مصير وليد عبدالله، وسط أنباء عن رغبة المدرب الفرنسي رودي جارسيا في رحيله.

غموض مصير وليد عبدالله

وأبدت الجماهير رغبتها في رحيل الحارس النصراوي، ليصبح اسم وليد عبدالله ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خاصة مع مشاركته في المباريات الودية وعدم ظهوره بالمستوى المتوقع.

ووجهت الجماهير رسالة إلى آل معمر بإعارة الحارس أو بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي، وأكدوا أنه تم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، لذلك يجب رحيل اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء المنتظر، وعلى رأسهم وليد.

وأعربت الجماهير عن استيائها من مستوى الحارس في ودية النصر ضد العربي الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3/3، خاصة أن العالمي استقبل الثلاثة أهداف بعد مشاركته مع بداية الشوط الثاني.