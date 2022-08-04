حرصت جماهير النادي الأهلي على توديع المهاجم السوري عمر السومة، بعد اقترابه من الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

السومة يقترب من العربي القطري

وارتبط اسم عمر السومة في الميركاتو الصيفي الحالي بأكثر من نادٍ، ومنها الوحدة والأهلي المصري، قبل أن تتوصل إدارة الراقي إلى اتفاق مع النادي العربي القطري، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

ويُعد السومة صاحب الـ33 عامًا واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وقاد الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تشكر عمر السومة

ودشنت الجماهير هاشتاق شكرًا عمر السومة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وقال بدر: “الـفضل في دورينا رحل.. شكراً على كل شيء كنا كجماهير نتمنى خروجك بشكل أفضل ستبقى في ذاكرتنا كأسطورة”.

وكتب خالد: “شكراً لك على كل ما قدمته من أجل سعادة الملوك أتمنى لك التوفيق يا أعظم مهاجم في تاريخ دورينا، هنا انتهـت الحكايـة”، وقال أحمد: “وداعاً الهداف التاريخي.. أتعبت الشباك ورحلت.. أسطورة دورينا يا سومة، إن لم ينصفك قلبي تنصفك الأرقام”.

وقال عبدالله أحمد: “عمر السومة.. 192 هدفًا مع الأهلي.. الهداف التاريخي للدوري بـ 144 هدفًا.. هداف الدوري السعودي 3 مرات.. لكل بداية نهاية ، شكرًا عمر على كل الذكريات الجميلة وبالتوفيق لك في المرحلة المقبلة”.

وعلق بروفيسور الأهلي قائلًا: “ما عمري حبيت وتعلقت في لاعب كورة قدم وأفرحني كثير وجعل الابتسامة كثيرة الأسطورة عمر السومة اليوم بكل حزن والدمعة في أعينا يغادرنا والله كورة القدم قست علينا كثير”.

وتابع عبدالرحمن: “كلمة شكراً لا تكفي لما فعله هذا الرجل للنادي، مهما كان مستواه متدنيًا بالفترة الأخيرة و طريقة خروجه وهبوط النادي، يبقى أسطورة واللاعب رقم واحد بتاريخ الدوري السعودي، ويبقى تاريخي وما راح يجي مهاجم يعوض عمر السومة”.