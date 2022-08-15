انتهت مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

زيزو يهز شباك الإسماعيلي:

وبدأت مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، وبادر الدراويش بالهجوم عن طريق أحمد مدبولي الذي سدد كرة قوية، ولكن حارس المرمى محمد عواد تألق وأبعدها.

وكاد الفريق الأبيض أن يهز الشباك من رأسية للمدافع حسام عبدالمجيد، واحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد سيد زيزو بنجاح عند الدقيقة 21، ورد الإسماعيلي بكرة لمهاجمه محمد الشامي، إلا أنها اصطدمت بالعارضة.

وأبعد العارضة تسديدة صاروخية من أحمد مدبولي، وأطلق أحمد مصطفى تسديدة أخرى، قبل أن يبعد حارس المرمى محمد فوزي تسديدة من إمام عاشور، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك ضد الإسماعيلي بهدف.

فوز الزمالك ضد الإسماعيلي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الإسماعيلي محاولاته أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد عواد فرصة خطيرة لمحمد الشامي، قبل أن يتصدى لكرة أخرى، وأنقذ حمزة المثلوثي محاولة أخرى.

وطالب لاعبو الدراويش بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط باهر المحمدي، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك ضد الإسماعيلي وتأهله لربع نهائي كأس مصر.