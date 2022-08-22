توج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم رسميًّا، بعد فوز فيوتشر ضد بيراميدز اليوم ضمن منافسات الجولة الـ32.

فوز فيوتشر ضد بيراميدز:

ولعب فيوتشر ضد بيراميدز، مساء اليوم الاثنين، على ملعب السلام في القاهرة، ونجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله عمر كمال عبدالواحد عند الدقيقة 70، ليمنح فريقه فوزًا قاتلًا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًّا، قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات، ليزيد الفارق مع بيراميدز قبل مباراته المرتقبة ضد الاتحاد السكندري.

وحافظ الفريق الأبيض على لقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، حيث قدم مستوى مميزًا مع مدربه البرتغالي فيريرا.