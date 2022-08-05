يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواصلة تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتجاوز عقبة الجونة.

الجونة ضد الزمالك

ومن المقرر أن يلعب فريق الجونة ضد الزمالك على ملعب خالد بشارة، اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأبيض المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة.

الأبيض يسعى لمواصلة تفوقه

ولعب الجونة ضد الزمالك 14 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأبيض، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادلا في 5 لقاءات، وخسر مرة واحدة فقط.

وتمكن الفريق الأبيض من تسجيل 22 هدفًا خلال مبارياتهم السابقة في الدوري المصري الممتاز، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة في إحراز 11 هدفًا، وجاء فوزه الوحيد في الدور الثاني موسم 2010/ 2011.