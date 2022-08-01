كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أن السعودية ستنافس 3 دول على استضافة بطولة كأس آسيا 2026 للسيدات خلال الفترة المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد القدم الآسيوي أن السعودية ستنافس كلاً من الأردن وأستراليا وأوزبكستان على تنظيم البطولة الآسيوية لكرة القدم للسيدات.

آسيا 2026 ستكون بمشاركة 12 منتخبًا

وسيكون عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2026 مكونًا من 12 فريقًا بعد أن كانت البطولات السابقة تُنظم بمشاركة 8 منتخبات فقط.

وسبق لأستراليا تنظيم كأس أمم آسيا للسيدات في 2006 أما الأردن فسبق لها تنظيم البطولة في عام 2018.

وأبدت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترحيبها بطلب اتحاد القدم الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم آسيا 2026 للسيدات في كرة القدم.

ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السعودي للاتحاد القاري بملف متكامل مدعَم بالمتطلبات والشروط كافة، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية.