وجه د. محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات ، رسالة مهمة للغرب في حال أراد الاستمرارية في القيادة الغربية للعالم.

مشروع الهيمنة يتشقق

وقال السلمي، في تغريدة عبر “تويتر”: “لضمان استمرارية القيادة الغربية للعالم، والمحافظة على مشروع الهيمنة الذي بدأ يتشقق بشكل ملحوظ، تحتاج الدول الغربية إلى العودة إلى الجذور، الاهتمام بالمجتمع وترابطه”.

الأسرة نواة المجتمع

وأضاف السلمي “هذا ينبع من الاهتمام بنواة المجتمع وهي الأسرة وتماسكها والمحافظة على القيم المجتمعية الخالدة. التحدي كبير وجدي”.