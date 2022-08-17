أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان في الإيفاء بكافة متطلبات شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

نادي الشباب يحصل على شهادة الكفاءة

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الشباب استكمل جميع متطلبات لجنة الكفاءة المالية حسب أحكامها واشتراطاتها، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات المالية والتعاقدية واجبة السداد حتى يوم 31 مارس 2022.

ولفت النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم رفع الملف مدعم بكافة المستندات للجنة الكفاءة المالية، ومن المنتظر أن يستلم شهادة الكفاءة المالية بعد دراسة الملف من قبل اللجنة.

الفريق يبدأ الموسم بمواجهة الباطن

وخاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في مدينة ماربيا الإسبانية، ولعب عددًا من المباريات الودية، أملًا في التألق بالموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم 26 أغسطس.