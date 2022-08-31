أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع هزاع الهزاع لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الميركاتو الصيفي الحالي.

هزاع الهزاع ينضم للطائي

وأشار نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى التعاقد مع هزاع الهزاع حتى عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

وابتعد هزاع الهزاع عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في مباراته الافتتاحية لدوري روشن السعودي ضد الطائي، حيث يتواجد الثلاثي الهجومي عبدالله السالم، يوسف نياكاتي وروبن كوايسون.

وتأمل إدارة الطائي في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية هذا الصيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الطائي يستعد لمواجهة لعدالة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.