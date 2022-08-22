تطمح جماهير الفتح في تألق الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد، في ظل الاستقرار الإداري والفني الذي يعيشه النادي.

النموذجي يبدأ الموسم بمواجهة:

ومن المقرر أن يبدأ الفتح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

الفتح يتمنى تكرار موسم 2013:

وقامت إدارة النادي بتلبية طلبات المدير الفني دونيس، بالتعاقد مع العديد من الصفقات، كما خاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في سلوفينيا، ولعب أكثر من مباراة ودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأمل جماهير الفتح تكرار موسمه الاستثنائي 2012/ 20133، عندما نجح الفريق في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أنهى البطولة برصيد 64 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الهلال.

وتألق النموذجي بشكل لافت في هذا الموسم، وحقق نتائج استثنائية أمام الكبار، حيث فاز على الهلال والنصر والاتحاد ذهابًا وإيابًا، وفاز على الشباب ذهابًا، وتعادل مع الأهلي ذهابًا وتغلب عليه إيابًا.