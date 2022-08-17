كشفت دراسة حديثة أن المكافآت الملموسة تحفز الموظفين عندما تكون سهلة الاستخدام وممتعة وغير متوقعة ومتميزة عن الراتب.

زيادة المكافآت الملموسة

وأوضحت الدراسة الاستقصائية للشركات في الولايات المتحدة، أن 84 في المائة أنفقوا أكثر من 90 مليار دولار سنويًا على مكافآت الموظفين الملموسة، مثل بطاقات الهدايا والرحلات الترفيهية والبضائع على أمل زيادة الإنتاجية.

وقال آدم بريسلي الأستاذ المساعد بكلية المحاسبة والمالية بجامعة واترلو “وجدنا أن هناك، في أحسن الأحوال، أدلة مختلطة بشأن الفعالية التحفيزية للمكافآت الملموسة مقابل المكافآت النقدية… إنه لأمر محير إلى حد ما لماذا تواجه العديد من الشركات مشكلة المكافآت الملموسة عندما تؤدي المكافآت النقدية أيضًا إلى اختلافات في التحفيز؟!».

تفضيل المكافآت الملموسة

واستخدم بريسلي وشريكه في التأليف ويلي تشوي من جامعة ويسكونسن ماديسون، أربع تجارب للتحقيق في العوامل التي تدفع إلى التفضيل بين النقود والمكافآت الملموسة. وتشمل السمات التي تم فحصها سهولة استخدام المكافأة (قابلية التبديل)، وطبيعة المتعة للمكافأة (العوز مقابل الحاجة)، وجدية المكافأة وكيفية تقديمها.

ولفت إلى أن المكافآت هي مجموعات من السمات، وعلى الشركات أن تركز أكثر على التأثيرات التحفيزية للسمات المرتبطة بالمكافأة بدلاً من نوع المكافأة نفسها.

ولفتت النتائج إلى أن كل سمة من هذه السمات (منفردة ومجتمعة) تزيد من جهد الموظف وأدائه.

وعليه فأوصى الباحثون بأن المديرين المهتمين بتحفيز الموظفين باستخدام المكافآت الملموسة سيكونون الأفضل لتقديم مكافآت ملموسة تتضمن هذه السمات الأربع.