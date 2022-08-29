اقتربت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من الإعلان عن صفقة الإسباني ألفارو غونزاليس؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

ألفارو غونزاليس في النصر لموسمين:

وأكد الصحافي الإيطالي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي غاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ألفارو غونزاليس وقع رسميًّا لنادي النصر، قبل قليل، لمدة عامين.

وانتهى عقد ألفارو غونزاليس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا في أغسطس الجاري، بعدما لعب في صفوفه لمدة موسمين، حيث انضم إليه في 2020 قادمًا من فياريال الإسباني.

وجاء تعاقد النصر مع غونزاليس صاحب الـ32 عامًا، بعد فشل انتقال المدافع البلجيكي جايسون دينايير إلى صفوفه هذا الموسم، بسبب مشاكل مالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يتجاوز الوحدة ويستعد للتعاون:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره التعاوني ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.