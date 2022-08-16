منح نادي النصر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الكاميروني الدولي فينسنت أبو بكر القميص رقم 9، لارتدائه خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فينسنت أبو بكر يحصل على القميص رقم 9:

وظهر اسم فينسنت أبو بكر ورقم 9 في قائمة مباراة النصر ضد العربي الودية، كما أجرى المهاجم الكاميروني عمليات الإحماء، قبل قليل، مرتديًا قميصًا يحمل الرقم ذاته.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع ظهور فينسنت أبو بكر بالقميص رقم 9، وأكدوا أن أبرز النجوم يرتدون هذا الرقم، وأشادوا بقدرات المهاجم الكاميروني، وشددوا على أنه أفضل من ارتداه بعد ماجد عبدالله.

وارتبط اسم أبو بكر بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الصيف، وسط اهتمام أكثر من ناد، إلا أن العالمي تمسك باستمراره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يواجه الوحدة:

وسيبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.