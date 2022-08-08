كشف نادي الهلال، قبل قليل، عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يخوض 3 مباريات ودية:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نوتنجهام فورست الإنجليزي، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد سانت جورجس بارك، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في برمنغهام.

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم مواجهتين على ملعبه في الرياض، الأولى ضد الشعلة يوم الثلاثاء 16 أغسطس، ثم يُلاقي الباطن يوم الجمعة 19 من الشهر ذاته، قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الزعيم قد واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا الإسباني بالأمس، وظهر الأزرق بشكل مميز، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأزرق يواجه في الجولة الأولى:

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.