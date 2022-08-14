خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره ريال مورسيا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تأخر الوحدة ضد ريال مورسيا بثنائية:

وبدأ مدرب البوسني برونو أكرابوفيتش المباراة بالتشكيل التالي؛ منير محمدي، أوسكار دوراتي، ألبرتو بوتيا، عبدالإله بخاري، حمد الجيزاني، أحمد فلاتة، علاء حجي، فيصل فجر، يحيى النجعي، جيرسون رودريغيز وجون دافيد بوغيل.

وانطلقت مباراة الوحدة ضد ريال مورسيا بشكل سريع، وسيطر الفريق الإسباني على اللعب قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 28.

ومع بداية أحدث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل أفضل، ولكنه لم ينجح في هز الشباك، وأحرز الفريق الإسباني هدفًا جديدًا عند الدقيقة 80، لتنتهي المباراة الودية بفوز ريال مورسيا بنتيجة 3/ 0.

فرسان مكة يبدأ الموسم بمواجهة النصر:

ومن المقرر أن يبدأ فرسان مكة الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 27 أغسطس، على ملعب مرسول بارك في الرياض.