أكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

انضمام فنلندا والسويد

وقال بيان البيت الأبيض “اليوم سيلقي الرئيس بايدن ملاحظات ويوقع صكوك التصديق على بروتوكولات انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد إلى معاهدة شمال الأطلسي”، ومن المنتظر أن يبدأ حفل التوقيع على الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

بروتوكول الانضمام

وفي وقت سابق، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

كما صادق مجلس الشيوخ أيضا، على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو” أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف.