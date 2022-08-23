تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري عند الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، في إطار مواجهات الجولة الـ32 من الدوري المصري لكرة القدم، على إستاد القاهرة الدولي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، وفيما يملك الاتحاد السكندري 36 نقطة، ليحتل المركز الـ11.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

وتشهد مباريات الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري لكرة القدم، تفوقًا كاسحًا للأبيض، حيث تواجها 122 مرة، نجح في تحقيق الفوز 79 مرة، وخسر 13 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 31 لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل 212 هدفًا طوال مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، فيما تمكن الاتحاد السكندري من هز شباكه 78 مرة فقط.

الزمالك يتوج بالدوري المصري

وقبل مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم، توج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، وذلك بعد خسارة بيراميدز ضد فيوتشر بهدف دون رد بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).