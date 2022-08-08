يطمح المدير الفني تشافي هيرنانديز في تحقيق انطلاقة قوية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني الممتاز.

البارشا يبدأ الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو:

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة رايو فاليكانو، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

تشافي يسعى لانطلاقة قوية مع برشلونة:

ويسعى تشافي في تحقيق انطلاقة قوية مع الفريق الكتالوني، خاصة أن هذا الموسم هو الأول الذي يتولاه منذ بدايته، ويطمح في استكمال الانتفاضة التي حققها مع البارشا في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، والمنافسة على اللقب.

وتولى تشافي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الموسم الماضي، بعد رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان، ولم ينجح في حصد ألقاب، إلا أنه نجح في تحقيق طفرة كبيرة في أداء اللاعبين، ما أسعد الجماهير.

واستعد تشافي للموسم الحالي بشكل مميز، حيث يتولى قيادة الفريق منذ بداية الموسم وخاض عددًا من الوديات لتجهيز اللاعبين، ما يحفزه لإعادة البارشا إلى القمة مجددًا، والتتويج بالبطولات.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الموسم الماضي من الدوري الإسباني الممتاز في المركز الثاني برصيد 73 نقطة من الفوز في 21 مباراة، والتعادل 10 مرات، فيما خسر 7 لقاءات.