تترقب الجماهير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وسط منافسة قوية على خطف الثلاث نقاط.

مباراة الأهلي والمصري اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي على استاد برج العرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في إطار مواجهات الجولة الـ30 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة من 28 لقاء، فيما يقع المصري البورسعيدي في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة من 29 مواجهة.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي والمصري اليوم بالتشكيل التالي؛ علي لطفي، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد أشرف، أليو ديانج، محمد محمود، كريم فؤاد، زياد طارق، محمد فخري وأحمد سيد غريب.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المصري مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عصام ثروت، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، أحمد علاء، كريم العراقي، إيزي إيميكا، فريد شوقي، إلياس الجلاصي، حسن علي، محمد عبداللطيف وأوسن أموتو.