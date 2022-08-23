قدمت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي عرضًا رسميًا من أجل الحصول على خدمات مهاجم برشلونة، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الميركاتو الصيفي الحالي.

عرض تشيلسي لضم أوباميانج

ولفتت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن نادي تشيلسي عرض 15 مليون يورو، بجانب المكافآت لضم أوباميانج هذا الصيف، مشيرة إلى أن برشلونة كان يقدر الصفقة بـ25 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات ستستمر بين مسؤولي ناديي برشلونة وتشيلسي حول صفقة المهاجم الجابوني خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى نادي برشلونة للاستغناء عن مهاجمه أوباميانج، من أجل خفض رواتب الفريق الأول لكرة القدم، والنجاح في تسجيل المدافع الفرنسي جوليس كوندي.

على الجانب الآخر، رحل عن هجوم تشيلسي هذا الصيف، البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف إنتر ميلان، فيما انتقل الألماني تيمو فيرنر، إلى لايبزيج في صفقة بيع نهائي.

رحلة قصيرة مع برشلونة

وكان أوباميانج قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر شهر يناير الماضي، قادمًا من آرسنال الإنجليزي، ووقع عقدًا مع البارشا حتى عام 2025.

وأصبحت فرص المهاجم الجابوني في المشاركة بشكل أساسي مع المدير الفني تشافي هيرنانديز صعبة للغاية، خاصة بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.