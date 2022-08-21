تألق لاعبو ليدز ضد تشيلسي بشكل لافت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليحققوا أرقامًا مميزة.

فوز ليدز ضد تشيلسي بثلاثية:

ولعب ليدز ضد تشيلسي على ملعب “إيلاند رود”، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بهزيمة البلوز بثلاثة أهداف دون رد.

وبعد مباراة ليدز ضد تشيلسي، رفع فريق ليدز يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تراجع البلوز إلى المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.

إحصائية مميزة لفريق ليدز يونايتد:

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد نجح في تحقيق الفوز على تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2002.

وأضاف “سكواكا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد حقق أكبر انتصار له ضد نظيره تشيلسي منذ مارس 1995، عندما فاز بالنتيجة ذاتها.