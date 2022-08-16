انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تأخر ليفربول ضد كريستال بالاس:

وبدأت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بشكل سريع، وضغط الريدز ولعب ألكسندر أرنولد عرضية، أبعدها الحارس جوايتا، وأبعد دفاع الضيوف تسديدة من إليوت عند الدقيقة الخامسة.

ولعب أرنولد عرضية تابعها نونيز، ولكنها مرت بعيدًا عن المرمى، وسدد روبرتسون كرة، ارتدت إلى لويس دياز، إلا أن محاولته اصطدمت بالدفاع وأمسكها الحارس عند الدقيقة 16.

وأهدر محمد صلاح فرصة عند الدقيقة 22، وتابع ميلنر تسديدة أخرى للاعب المصري، ولكنه سددها سهلة عند الدقيقة 26، قبل أن ينجح كريستال بالاس في هز الشباك عند الدقيقة 32 عن طريق ويلفريد زاها بعد تمريرة من إيزي.

وأطلق نونيز تسديدة من خارج المنطقة عند الدقيقة 36، مرت بجوار القائم، وكاد زاها أن يسجل هدف آخر عند الدقيقة 41، ولكن أليسون حرمه من هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتأخر ليفربول ضد كريستال بالاس بهدف.

ليفربول يسجل التعادل:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، أهدر الريدز فرصة التعادل بعد تمريرة من صلاح لنونيز، وسدد دياز كرة بعيدة عند الدقيقة 56، قبل أن يحصل نونيز على بطاقة حمراء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح ليفربول في تسجيل التعادل عند الدقيقة 61 عن طريق دياز، واستمرت المحاولات وتبادل الفريقين السيطرة، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.