أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة، مساء أمس السبت، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية.
وقالت إدارة تعليم جدة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “اعتمد مدير عام تعليم جدة، حركة النقل الداخلي لشاغلي، وشاغلات الوظائف التعليمية (معلمين ومعلمات، تشكيلات مدرسية) للعام الدراسي 1444هـ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجاز.
وأضافت أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال حساب كل معلم/ معلمة في نظام نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
حركة النقل بالرياض:
وكانت إدارة تعليم منطقة الرياض، قد أعلنت مساء السبت، اعتماد نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
وفي وقت سابق، كشف المختص في شؤون المعلمين محمد الزارع عن طريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتماد النتائج رسميًّا.
الاعتراض على حركة النقل الداخلي:
وقال الزارع: إن الاعتراض على حركة النقل الداخلي تتم عن طريق حساب المعلم في نظام نور وفق الخطوات التالية:
- الدخول للحساب في نظام نور
- خدمات شؤون المعلمين
- الاستعلام عن حركة النقل الداخلي
- متاح طلب اعتراض أسفل الاستعلام
- فترة الاعتراض من 13/ 1 إلى 15/ 1/ 1444
- اعتماد نتيجة الحركة في 16/ 1/ 1444
استعلام النقل الداخلي عبر نظام نور:
وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي فيما يلي:
ـ الدخول على الموقع واختيار خدمات شؤون المعلمين.
ـ اختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.
ـ تظهر عبارة (تم نقلك) في حالة النقل، وعبارة (لم تنقل) في حالة عدم النقل.
ـ لاستعراض بيانات المدرسة المنقول إليها يتم الضغط على الخيارات.
ـ في حال وجود تظلم على طلب النقل يتم تسجيله من خلال الرابط أسفل الشاشة؛ خلال الفترة المحددة للتظلم.
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