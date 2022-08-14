أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة، مساء أمس السبت، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقالت إدارة تعليم جدة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “اعتمد مدير عام تعليم جدة، حركة النقل الداخلي لشاغلي، وشاغلات الوظائف التعليمية (معلمين ومعلمات، تشكيلات مدرسية) للعام الدراسي 1444هـ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجاز.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال حساب كل معلم/ معلمة في نظام نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حركة النقل بالرياض:

وكانت إدارة تعليم منطقة الرياض، قد أعلنت مساء السبت، اعتماد نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.