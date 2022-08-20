‏‏‏كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن القهوة أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، مشيرًا إلى أنها لا تمنع الجلطات والزهايمر والسرطان.

أسباب شرب القهوة أكثر

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن القهوة تعد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، لسببين هما زيادة التركيز والنشاط وتحسين المزاج في بداية اليوم، بالإضافة إلى أن الكافيين يساعد في تخفيف الآم الصداع والآم الظهر.

لكنه حذر من أن شرب القهوة لا يمنع الجلطات، أو الزهايمر، أو مرض السرطان.

تحذير من الإفراط في شرب القهوة

وفي وقت سابق، حذر النمر من الإفراط في شرب القهوة لتفادي الصداع والقولون العصبي والتوتر وغيرها من الأمراض.

وقال النمر إن زيادة شرب القهوة عن 300 ملغ كافيين يومياً يزيد من الصداع، التوتر، الخفقان، الرعشة، صعوبة النوم، زيادة حموضة المعدة، وإثارة القولون العصبي..الخ.

ولفت إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن الإسراف في شرب كميات كبيرة من الكافيين “يزداد” في الأشخاص الذين يعانون القلق النفسي أو إدمان المخدرات.