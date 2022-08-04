أُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن صحة حصول نادي النصر على توقيع نجم فريق الهلال، محمد كنو.

تفاصيل أزمة محمد كنو

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وقرر نادي الهلال التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدل بشأن صحة توقيع كنو للنصر

وفي الوقت الذي ينتظر فيه نادي الهلال قرار مركز التحكيم الرياضي، ترددت أنباء بشأن انتصار الزعيم في هذه الأزمة، لأن توقيع النصر مع محمد كنو “باطل”، نظرًا لمنع العالمي من التسجيل آنذاك لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وحسم القانوني أحمد الأمير هذا الجدل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كيف النصر لم يستوفِ شروط التسجيل.. ورفع عقد محمد كنو للجنة الاحتراف؟!”.

وتابع الأمير قائلًا: “أولاً؛ رفع العقد للجنة الاحتراف للمصادقة عليه وليس للتسجيل.. ثانيًا؛ رفع العقد للجنة يعتبر كإعلان رسمي للتوقيع مع اللاعب وهو من بند من بنود صيغة العقود المعتمدة من الاتحاد السعودي”.