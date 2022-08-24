يُخيم الجدل على مستقبل المغربي حكيم زياش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، حيث ارتبط اسمه بأكثر من ناد.

حكيم زياش يفاضل بين أكثر من عرض

وانضم نادي توتنهام الإنجليزي إلى سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع حكيم زياش الذي أبدى رغبته في الرحيل عن تشيلسي، حيث يُنافس مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام الهولندي.

وأكدت تقارير هولندية، اليوم الأربعاء، صعوبة عودة زياش إلى أياكس، وشددت على أنه هدف لنادي توتنهام الآن، مشيرة إلى أن المدير الفني أنطونيو كونتي، يأمل في إجراء محادثات بشأن خطوة محتملة لضمه هذا الأسبوع.

وأشارت تقارير إلى أن أياكس سيضطر لبيع أنتوني إلى مانشستر يونايتد لضم حكيم زياش، خاصة أنه يُفضل اللعب في هولندا، ليضمن المشاركة أساسيًا، لتواجد هاري كين، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي وريتشارليسون في توتنهام.

زياش مع تشيلسي

وانضم زياش إلى تشيلسي في صيف 2020، وخاض 84 مباراة مع الفريق، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 10 أهداف، كما نجح في التتويج بعدة ألقاب، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان حكيم زياش قد تألق مع أياكس، حيث شارك معه في 165 مباراة، وأحرز 49 هدفًا، وصنع 81 هدفًا، وتوج معه بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.