طالبت جماهير نادي الزمالك المصري، إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بالتحرك وضم صفقات قوية وُصفت بـ “السوبر” من أجل الفوز بدوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023.

ولم يُتوج الفريق الأبيض باللقب منذ عام 2002، كما وصل لنهائي البطولة مرتين في آخر ست سنوات حيث خسر الأولى أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في عام 2016 وخسر النهائي الثاني أمام غريمه الأهلي المصري في عام 2020 بنتيجة هدفين لهدف.

3 صفقات لـ الزمالك حتى الآن

وحتى الآن ضم الفريق الأبيض 3 صفقات وهم ” السنغالي إبراهيما نداي لاعب لوزيرن السويسري السابق، المغربي زكريا الوردي لاعب الرجاء المغربي السابق، أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز المصري السابق”.

وسيواجه الفريق الأبيض نادي ” إليكت سبورت” التشادي في مباراتي دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا لـ موسم 2022/2023.

وكان الزمالك تُوج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي وللمرة رقم 14 في تاريخه، بعد هزيمة بيراميدز من نادي فيوتشر الاثنين الماضي.

الفريق الأبيض سيواجه نادي إيسترن كومباني غدًا في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري لـ موسم 2021/2022.