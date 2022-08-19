يأمل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في مواصلة تألقه بالسعودية، والفوز على الأوكراني أولكساندر أوسيك في نزال البحر الأحمر المرتقب.

نزال البحر الأحمر

ومن المقرر أن يُقام نزال البحر الأحمر بين أوسيك وجوشوا، مساء يوم غد السبت، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بحضور 60 ألف متفرج، وسينطلق الحدث العالمي بـ10 نزالات ثانوية.

جوشوا يسعى لحصد اللقب

ويُعد نزال البحر الأحمر هو النزال العالمي الثاني الذي تستضيفه السعودية، حيث سبق ونظمت نزال الدرعية التاريخي في ديسمبر عام 2019، الذي جمع جوشوا بالملاكم المكسيكي آندي رويز.

وظهر الملاكم البريطاني بشكل مميز في نزال الدرعية التاريخي الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ونجح في استرداد ألقابه IBF وIBO وWBA وWBO، بعد فوزه على رويز بمجموع النقاط بعد نهاية الجولة الأخيرة.

وأُقيم النزال أنذاك في حلبة تتسع لـ15 ألف متفرج، تم بناؤها لاستضافة نزال الدرعية التاريخي، ما يحفز الملاكم البريطاني للظهور بشكل مميز في نزال البحر الأحمر، أملًا في التتويج باللقب في السعودية مرة أخرى.