أُقيم، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحافي لنزال البحر الأحمر بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا، المقرر إقامته في جدة.

المؤتمر الصحافي لنزال البحر الأحمر

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لانطلاق المؤتمر الصحافي لنزال البحر الأحمر بحضور أبطال النزالات الثانوية.

وتواجدت أعداد كبيرة من وسائل الإعلام العالمية لتغطية مؤتمر نزال البحر الأحمر، في ظل المنافسة القوية بين أوسيك وجوشوا على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

وظهرت علامات القوة والندية على طرفي نزال البحر الأحمر، واتسم نظرات الملاكم الأوكراني بالتحدي، فيما بدا نظيره البريطاني جوشوا أكثر هدوءًا، وأكدا جاهزيتهما للمواجهة المرتقبة.

منافسة قوية بين أوسيك وجوشوا

ومن المقرر أن يُقام نزال البحر الأحمر بين أوسيك وجوشوا، مساء يوم السبت المقبل، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط منافسة قوية لحصد اللقب.