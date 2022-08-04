بعد أن حقن نفسه بزيت لتنمية العضلات، في عيد ميلاده الخامس والخمسين، توفي لاعب كمال أجسام يوصف بأنه “الهلْك” أو العملاق البرازيلي.

وحقن لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير فالدير سيغاتو نفسه على ما يبدو بجرعة زائدة من عقار لتكبير العضلات، مستلهمًا ببطل كمال الأجسام السابق والممثل في هوليود وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينغر.

عقار السينثول:

وكان سيغاتو، البالغ من العمر 55 عامًا، يحقن نفسه بعقار “السينثول”، على مدى سنوات، فأصبح يتمتع بعضلات هائلة، وأصبح يشبه إلى حد كبير البطل في سلسلة أفلام “الهلك العجيب” أو “العملاق الأخضر”.

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد قال سيغاتو في العام 2016 “إنهم يدعونني بلقب الهلك العجيب وشوارزنيغر وأنا أحب ذلك، لقد ضاعفت عضلاتي ذات الرأسين، لكنني ما زلت أريد أن أكون أكبر وأضخم”.

وفي ذات العام، حسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية” تم تحذير سيغاتو من أن استخدام المزيد من العقار الذي ينمي العضلات ويجعلها أكبر قد يعرضه لخطر تلف الأعصاب والبتر، غير أن العملاق البرزايلي أوضح أنه يحب لفت الانتباه إلى نفسه، وقال: “لقد جعلت عضلاتي أكبر مرتين، لكني أريد المزيد”.

يوم الوفاة:

وفي يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك، واتجه إلى أحد الجيران طلبًا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث فقد وعيه في غرفة الطوارئ، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

يشار إلى أن عقار السينثول يستخدم كدواء لزيادة كتلة العضلات، ويتكون من زيت ومسكنات وكحول واليدوكائين، لكن الاستخدام المنتظم لهذا العقار قد يؤدي إلى ضمور في العضلات وتقرحات، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر بتر أحد الأطراف.