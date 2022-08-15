اختتم حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الاثنين، معسكرهم الخارجي والذي أقيم في مدينة نوفي ساد الصربية خلال الفترة من 3- 15 أغسطس الجاري بمشاركة 66 حكمًا.

ختام معسكر الحكام في صربيا:

واشتمل المعسكر التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، حيث تضمنت الفترة الصباحية تدريبات لياقية ومحاضرات نظرية قدمها نخبة من المحاضرين الدوليين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كما تنوعت المحاضرات النظرية بين حصصٍ عن تعديلات قانون كرة القدم الجديد، ومراجعات لأبرز حالات الموسم الماضي، وتوجيهات عن الموسم المقبل.

وشهدت الفترة المسائية تمارين على بعض الحالات التحكيمية الميدانية، وتطبيقات عملية على تقنية الفيديو المساعد VAR، وذلك لتجهيزهم لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 25 أغسطس الجاري.

نافارو يعلق على معسكر الحكام قبل انطلاق الدوري:

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو: إن الهدف من هذا المعسكر تجهيز الحكام للموسم الجديد، حيث خاض الحكام أسبوعين من التدريب حتى يكونوا في أتم جاهزية قبل انطلاق الموسم.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: “عمدنا خلال المعسكر على الاستعانة بمحاضرين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم لعقد محاضرات نظرية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعسكر”.

وأدار حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة المعسكر 15 مباراة ودية شارك فيها 30 طاقمًا تحكيميًّا تم التبديل بينهم بين أشواط المباريات.