أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

حكام المباراة الافتتاحية بدوري روشن السعودي

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي عند الساعة 7:05 مساء اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ومن المقرر أن يدير عبدالله الشهري مباراة الفيحاء ضد ضمك، ويساعده بدر الشمراني وسعد السبيعي، وسيكون سلطان العكيري حكمًا رابعًا، ومحمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

الشمراني يدير مباراة الخليج ضد الهلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي ضد نظيره الهلال، عند الساعة التاسعة مساء، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويقود ماجد الشمراني مباراة الخليج ضد الهلال اليوم، ويساعده هشام الرفاعي وسعد الشبرمي، وسيكون تركي هشلان حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.