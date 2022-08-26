أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات دوري روشن السعودي اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي بمواجهة الاتفاق والطائي التي يديرها سامي الجريس، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد الوحيمر، الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، محمد البريدي حكمًا للفيديو، ويساعده عادل شراحيلي.

ويتولى فيصل البلوي إدارة مباراة الشباب والباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويساعده عيسى الخيبري وعلي العلي، محمد أبو شقرة حكمًا رابعًا، أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

سلوفيني يدير مباراة العدالة والاتحاد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي ضد نظيره الاتحاد عند الساعة 6:45 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ومن المقرر أن يدير مباراة العدالة ضد الاتحاد طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينسيتش، ويساعده توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش، والحكم الرابع بندر القحطاني، والبرتغالي تياجو مارتينز حكمًا للفيديو ويساعده محمد الشهري.