أصبح نجم برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونج قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

تشيلسي يقترب من حسم صفقة دي يونج

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن نادي تشيلسي مستعد لدفع 80 مليون يورو لحسم الصفقة، وهو الرقم الذي حدده برشلونة لبيع لاعبه الهولندي.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن تشيلسي تواصل مع دي يونج ووكيله طوال الفترة الماضية، من أجل إقناعه بالموافقة على عرض البلوز.

برشلونة يرغب في رحيل اللاعب

وكان مانشستر يونايتد قريبًا من ضم دي يونج صاحب الـ25 عامًا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث توصل لاتفاق مع برشلونة، إلا أن اللاعب رفض لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير أن النجم الهولندي يرغب في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ويأمل أيضًا في الحصول على ما يعادل 17 مليون جنيه إسترليني، كأجور مؤجلة ومكافآت لا تزال مستحقة على إدارة البارشا.