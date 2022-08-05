أصبح المهاجم السوري عمر السومة قريبًا من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

السومة في طريقه للعربي القطري

وارتبط اسم عمر السومة في الميركاتو الصيفي الحالي بأكثر من نادٍ، ومنها الوحدة والأهلي المصري، قبل أن تتوصل إدارة الراقي إلى اتفاق مع النادي العربي القطري، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

ويُعد السومة صاحب الـ33 عامًا واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وقاد الأهلي للتتويج بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عمر السومة سبب أزمات الأهلي

وعلق الناقد الرياضي عبدالله المالكي على رحيل المهاجم السوري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “خروج عمر السومة يعني عودة الروح للفريق يعني الهدوء في غرفة الملابس”.

وتابع المالكي حديثه عن رحيل عمر السومة، قائلًا: “يعني أن الجميع سيشعر بالمساوة ولن يكون هناك “أبضاي” من يختلف معه يرحل من الفريق أو يعزل.. خروجه بداية التصحيح في الفريق وأولى مبشرات عودة الأهلي”.

وهبط الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، كما أنه الوحيد الذي حصد ثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر بموسم واحد عام 2016.