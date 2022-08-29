على طريقة سريلانكا اقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القصر الرئاسي في العاصمة العراقية بغداد بعد دقائق من إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي.

وفور انتشار نبأ اعتزال الصدر تجمع أنصاره أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد وقاموا بإزالة الحواجز الخرسانية التي تعيق الوصول إلى القصر الرئاسي واقتحموه ودخلوا إلى المسبح الخاص بالقصر بحسب المقاطع المتداولة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء قبل أن تعلن فرض حظر شامل للتجوال في مختلف أرجاء بغداد.

مساجد تعلن النفير العام

وأعلنت بعض المساجد في العراق النفير العام، وسمعت أصوات مكبرات الصوت وهي تصدح ” حي على الجهاد .. حي على الجهاد” فيما لا تزال ردود الفعل الشعبية تتواصل احتجاجًا على اعتزال الصدر.

وشهدت العراق خلال الأسابيع الماضية حالة من الانسداد السياسي بعد نزول التيار الصدري إلى الشارع ردًا على تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي.

وحدثت خلافات بين الجانبين حول تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد وفشلت القوى السياسية في التوافق على شخصية محايدة أو تلقى القبول لدى الجميع.

واقترح الصدر تشكيل حكومة تخلو من أية انتماءات للقوى والأحزاب السياسية في العراق وهو ما لم يلق قبولًا لدى باقي القوى الأخرى.

اعتزال مقتدى الصدر

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن اعتزاله العمل السياسي نهائيًا وإغلاق كافة المؤسسات ذات الصلة التابعة له.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: “يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري، أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم.. كلا، إن ذلك بفضل ربي أولًا ومن فيوضات السيد الوالد قُدس سره… الذي لم يتخلّ عن العراق وشعبه”.