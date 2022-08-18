خطف لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي الأنظار خلال مشاركته، اليوم الخميس، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

بداية قوية في دورة الألعاب الإسلامية

وافتتح حامدي مشواره في منافسات الكاراتيه – كومتيه – +84 كجم اليوم، بالفوز على نظيره التونسي أحمد خاضر بالترجيح، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الإسلامية.

وواصل حامدي التألق خلال منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الإسلامية، ونجح في الفوز على نظيره القطري، خالد حسنين بنتيجة 3/0، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

طارق حامدي إلى النهائي

وواجه طارق حامدي اللاعب التركي سين فاتح في نصف نهائي دورة الألعاب الإسلامية، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2/0، ليتأهل إلى النهائي، وسط تمنيات بالتتويج بالميدالية الذهبية.