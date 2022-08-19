أعرب لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي عن سعادته بالحصول على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

طارق حامدي يُعلق على فوزه بالذهب

وعلق طارق حامدي قائلًا: “لأني أمثل أعظم وطن لا يمكن إلا أن أكون بالمقدمة وبالمركز الأول هكذا عاهدت نفسي والوطن، شعور عظيم أن تمثل السعودية وتحصل على الذهب باسمها”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أهديها لقيادتنا الغالية وللوطن ولجميع السعوديين، وأعدكم بالاستمرارية وببذل كل ما استطيع لرفع اسم المملكة بالذهب في كل محفل أتواجد فيه”.

التألق في دورة الألعاب الإسلامية

وتوج رئيس الوفد السعودي، الأمير فهد بن جلوي، طارق حامدي بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه – كومتيه – +84 كجم، بعد تغلبه على الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان في النهائي بنتيجة 10/4.

وافتتح حامدي مشواره بالفوز على نظيره التونسي أحمد خاضر بالترجيح، وتجاوز القطري خالد حسنين بنتيجة 3/0 في ربع النهائي، قبل أن يتغلب على التركي سين فاتح في نصف نهائي دورة الألعاب الإسلامية.