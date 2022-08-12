خطف المهاجم السوري عمر السومة الأنظار في ديربي العربي والريان، في أول مباراة بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

عمر السومة ينضم للعربي

وكان النادي العربي القطري قد نجح مؤخرًا، في التعاقد رسميًا مع عمر السومة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعد هبوط الأهلي لدوري يلو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الظهور الأول في مباراة العربي والريان

ولعب العربي والريان بالأمس على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري القطري، ونجح فريق عمر السومة في الفوز بهدفين مقابل هدف، لينفرد بصدارة الترتيب.

ولعب عمر السومة بشكل أساسي في ديربي العربي والريان، وجاءت بدايته مميزة للغاية، حيث شكل خطورة على المرمى طوال اللقاء، إلا أن تألق حارس المرمى فهد يونس حرمه من هز الشباك.

وتسبب السومة في حصول العربي على ركلة جزاء، سددها مهرداد محمدي بنجاح، ليُساهم في فوز فريقه بالديربي الأول له، وينال إشادة كبيرة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأمل عمر السومة أن تكون قمة العربي والريان بداية لتألقه مع فريقه الجديد، حيث صرح بعد الديربي بأنه حريص على وضع بصمته في الدوري القطري، خاصة أنه يبحث عن تحقيق البطولات والإنجازات مع أي فريق ينضم له.