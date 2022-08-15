يبدو أن نجم بنفيكا البرتغالي، المغربي عادل تاعرابت أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الرياضي الجديد.

عادل تاعرابت يقترب من الانتقال للنصر

وشدد الإعلامي نبيل الجلليت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن عادل تاعرابت اقترب من الانتقال إلى النصر، بعدما خرج من حسابات بنفيكا في الموسم المقبل.

وقال الجلليت: “عادل تاعرابت الذي أصبح خارج حسابات بنفيكا، سينضم إلى النصر السعودي، اللاعب المغربي سيواصل مسيرته بأوامر من رودي جارسيا لينضم للفريق السعودي على غرار مثل لويس جوستافو وديفيد أوسبينا”.

وكان تاعرابت قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي في عام 2016، وأُعير إلى أكثر من فريق أوروبي، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2023، ولكن يسعى المسؤولون لرحيله هذا الصيف.

النصر يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مؤخرًا إلى الرياض بعد انتهاء معسكره الذي أُقيم في إسبانيا، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية وظهر بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).