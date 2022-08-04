حسم المهاجم السوري عمر السومة مصيره في الموسم الرياضي الجديد، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

عمر السومة ينضم للعربي القطري

وارتبط اسم عمر السومة في الميركاتو الصيفي الحالي بأكثر من نادٍ، ومنها الوحدة والأهلي المصري، قبل أن تتوصل إدارة الراقي إلى اتفاق مع النادي العربي القطري، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد اللوقان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رسميًا.. السومة انتقل لمدة موسم بنظام الإعارة إلى العربي القطري.. وتنازل عن جزء من مستحقاته”.

ويُعد عمر السومة واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وليس في صفوف النادي الأهلي فقط، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رحيل الأجانب بعد هبوط الأهلي

وتعمل إدارة النادي الأهلي على رحيل اللاعبين الأجانب سواء على سبيل البيع أو الإعارة بعد الهبوط، نظرًا لارتفاع رواتبهم، وكانت البداية مع البرازيلي كارلوس إدواردو الذي انضم إلى صفوف بوتافوغو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).