يتصدر مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة قائمة أبرز هدافي بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

عمر السومة يتصدر قائمة أبرز الهدافين

ونجح عمر السومة في تسجيل 144 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وحصد لقب الهداف 3 مرات في أعوام 2015، 2016 و2017.

ويُخيم الغموض على مصير عمر السومة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز الهدافين بالدوري السعودي للمحترفين

وجاء نجم الهلال والشباب السابق، ناصر الشمراني بالمركز الثاني في قائمة أبرز هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 126 هدفًا، وتوج بلقب هداف البطولة 3 مرات في 2009، 2011 و2012.

وحل نجم النصر السابق، محمد السهلاوي ثالثًا في القائمة برصيد 105 أهداف، ثم مهاجم العالمي السابق والاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله برصيد 89 هدفًا، يليه نجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بـ81 هدفًا.